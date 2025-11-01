Nashville vs. Inter Miami por los playoffs de la MLS: horario, TV y posibles formaciones

Desde las 20.30 horas en nuestro país, Lionel Messi y compañía van en busca del pase a los cuartos de final de la Major League Soccer (MLS). El partido podrá verse por Apple TV.

El Nashville SC recibrá en el Geodis Park al Inter Miami en el segundo partido de la serie, correspondiente a los octavos de final. El primer chico fue para Las Garzas 3 – 1 en el Chase Stadium con un doblete de Messi.

Partido decisivo para Javier Mascherano y su equipo, que buscarán evitar viejos fantasmas de la temporada pasada. En 2024 y con el Tata Martino en el banco, Inter Miami había sido el mejor equipo de la Temporada Regular: tras el 2-1 en casa ante el Atlanta United y la derrota con el mismo resultado en el segundo encuentro, en el partido de desempate quedaron eliminados de la competencia los de Florida.

A horas del partido, el “Jefecito” habló en rueda de prensa, y se refirió al viaje fugaz de Rodrigo De Paul a la Argentina en plena competencia de instancias decisivas de la MLS:

“Soy de los entrenadores que cuando dan libre no les preguntás a los jugadores que tienen que hacer, para eso estás dando libre” explicó el entrenador argentino ante el sorpresivo viaje de su futbolista.

Posibles formaciones

Nshville SC: Joe Willis; Andy Najar, Walker Zimmerman, Jeison Palacios, Daniel Lovitz; Bryan Acosta, Edvard Tagseth, Patrick Yazbek; Hany Mukhtar, Sam Surridge, Jacob Shaffelburg.