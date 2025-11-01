Se agotaron las monedas conmemorativas del gol de Maradona a Inglaterra

El público agotó las 2500 monedas conmemorativas de la Copa del Mundo 2026 que se realizará en Canadá, Estados Unidos y México.

En la misma, desarrollada por el Banco Central, se rinde homenaje al gol de Diego Armando Maradona a Inglaterra en el Mundial de México 1986. Las unidades monetarias se acabaron en tres días.

En un posteo en X, el BCRA resaltó la velocidad con la que fueron vendidas, las cuales, informó pueden ser retiradas en el stand de Reconquista 250, CABA, de lunes a viernes entre las 10 y 14 horas.

Fuente: Nexofin