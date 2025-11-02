Axel Kicillof cuestionó su exclusión de la reunión de los gobernadores con Milei

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cuestionó a través de una carta al presidente Javier Milei el haber sido excluido por el Gobierno nacional de la reunión entre el mandatario libertario y los gobernadores provinciales.

Kicillof fue uno de los cuatro mandatarios provinciales que no fueron invitados a la reunión. Los otros fueron el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, el de La Rioja, Ricardo Quintela, y de Formosa, Gildo Insfrán. Todos de signo peronista.

El mandatario bonaerense tachó a la decisión de “gesto antidemocrático” y “contrario al espíritu federal”, y puso en duda la legitimidad del encuentro celebrado ya que los gobernadores que no fueron gobiernan provincias que representan “un 40% de la población argentina”.

Fuente: Nexofin