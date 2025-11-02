El riguroso cambio en la reglamentación que planea la Fórmula 1 para la próxima temporada

Fin de semana de descanso para la Fórmula 1 en cuanto a la actividad deportiva, luego de lo que fue el Gran Premio de México: en la segunda semana de noviembre la categoría reina del Automovilismo se muda a Sudamérica con el GP de Brasil.

Pero en lo administrativo no hay cese de actiidades, y los dirigentes de la FIA ya planean cambios de cara la próxima temporada de la categoría en 2026. En pos de hacer más atractivas las carreras y que no sean previsibles, podría desembarcar uan rigurosa implemetación en la reglamentación.

El periodista especialista en automovilismo que cubre todo para Motorsport, Roberto Chinchero, publicó un informe en el que cuenta la Comisión de la Fórmula 1 analiza la propuesta de tener dos paradas obligatorias.

La medida ya se ha utilizado en el Gran Premio de Monáco y como también en el Gran Premio de Qatar temporada atrás como estrategias naturales para esas carreras. En base a los ánalisis depositados, y luego de las pruebas pilotos, podría ser fijada para la toda la competencia en 2026.

“Los equipos prefieren asegurar antes que arriesgar, y los neumáticos actuales, más resistentes, refuerzan esa mentalidad. El resultado: ritmos controlados, pocas variaciones tácticas y un guión que se repite carrera tras carrera”, lo resumió el portal Soy Motor.

Y es justamente esto lo que FIA busca eliminar. Primero para darle un especial actractivo y diferentes dinámicas a los fánaticos y segundo en busca de explorar nuevas experiencias a la hora de elegir estratégias los equipos.