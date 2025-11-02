Entre luces y sombras: el “Changuito” Zeballos erró un penal pero metió un gol

Ante un estadio repleto de hinchas del “Pincha”, los de Claudio Úbeda y los de Eduardo Domínguez se enfrentaban entre sí en un duelo crucial de cara a los octavos de final. El partido tuvo un primer tiempo caliente en el que hubo pocas jugadas emocionantes, pero mucha intensidad. Casi terminando el primer tiempo, el “Xeneize” desperdició una chance inmejorable para irse al descanso en ventaja.

Zeballos había fabricado una falta en el área del Pincha tras superar a Facundo Rodríguez, que lo tomó en su carrera hacia la pelota, ya estando dentro del área, dejándose caer para que Leandro Rey Hilfer sancionara la pena máxima.

Pese a su gran jugada, el santiagueño remató cruzado y rasante, pero se estrelló contra el palo, y no pudo gritar el primer gol de la tarde.

El camino hacia la victoria xeneize

No tardó mucho en tener revancha, ya que a los cuatro minutos del segundo tiempo, y tras un gran pase de Milton Giménez, remato cruzado de zurda y marcó el primer gol del conjunto azul y oro.

Después del buen pase del ex Banfield, Zeballos venció a Fernando Muslera y festejo el primer tanto de Boca. El extremo tiró la diagonal por detrás de los defensores del equipo platense y, de primera, remató para cambiar el disgusto por el penal errado por el desahogo de volver a convertir, tal como lo hizo hace solamente dos fechas frente a Belgrano en La Bombonera.

⚽EL GOL DE EXEQUIEL ZEBALLOS para que #Boca empiece a GANAR 1-0 a Estudiantes en La Plata! pic.twitter.com/LpdPNX1Zbb — Boca Juniors – La12Tuittera (@la12tuittera) November 2, 2025

Tras el empate del pincha unos minutos después mediante un gol de penal de Edwuin Cetré, Miguel Ángel Merentiel marcó el gol agónico, también de penal, para sentenciar el 1-2 final.