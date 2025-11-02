Fórmula 1: fuerte crítica de un ex piloto a Franco Colapinto, en medio de su incertidumbre en Alpine

El ex piloto de Fórmula 1 Juan Pablo Montoya lanzó una fuerte crítica hacia el argentino Franco Colapinto, en medio de la incertidumbre que rodea su futuro dentro del equipo Alpine para la temporada 2026.

Montoya, quien compitió en la máxima categoría entre 2001 y 2006 con Williams y McLaren, cuestionó los méritos del joven argentino para llegar a la Fórmula 1. Según el colombiano, el ascenso de Colapinto no se debió únicamente a su talento, sino también al fuerte apoyo económico que recibió desde su país.

“El camino se lo allanaron los argentinos que se organizaron para impulsarlo, y marcas como Mercado Libre y Globant le dieron un respaldo enorme. Si el estonio Paul Aron contara con ese mismo apoyo, estaría ocupando su lugar”, aseguró Montoya en declaraciones que generaron repercusión en el ambiente del automovilismo.

Mientras tanto, Colapinto atraviesa un momento clave en su carrera. Aunque ha mostrado buenos desempeños, incluso superando recientemente a su compañero Pierre Gasly, todavía no logra asegurar su continuidad dentro del equipo. La semana que viene, el piloto argentino tendrá una nueva oportunidad de demostrar su nivel en el Gran Premio de Brasil, donde buscará seguir sumando experiencia y acallar las críticas.

Con el mercado de pilotos de la Fórmula 1 en plena actividad y Alpine evaluando cambios para la próxima temporada, el argentino deberá seguir mostrando su potencial en pista para consolidarse definitivamente en la élite del automovilismo mundial.