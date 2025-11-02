Fórmula 1: un país africano podría albergar un Gran Premio en la temporada 2027

La Fórmula 1 podría volver al continente africano después de más de tres décadas, y Sudáfrica encabeza los planes para hacerlo realidad. El gobierno y un grupo de empresas privadas están dispuestos a invertir 100 millones de dólares con el objetivo de organizar un Gran Premio en 2027.

El escenario elegido sería el circuito de Kyalami, ubicado cerca de Johannesburgo, que albergó por última vez una carrera de F1 en 1993. Las autoridades sudafricanas, junto al Ministerio de Deportes, Artes y Cultura, mantienen conversaciones con seis firmas privadas para reunir el dinero necesario y cumplir con los exigentes requisitos de la Formula One Management (FOM).

El proyecto contempla una modernización del trazado, valuado entre 5 y 10 millones de dólares, para obtener la licencia de Grado 1 otorgada por la FIA, indispensable para recibir una competencia oficial. Si bien las negociaciones avanzan, aún falta el visto bueno definitivo del gobierno y la firma del contrato con la organización de la categoría.

Mientras tanto, otros países africanos también buscan sumarse a la carrera por atraer a la Fórmula 1. Marruecos impulsa un plan de 1.200 millones de dólares para construir un circuito en Tánger, acompañado de un parque temático, hoteles y un puerto deportivo. Ruanda propone un complejo automovilístico de igual valor cerca del aeropuerto de Bugesera, diseñado por el ex piloto Alexander Wurz. En tanto, Nigeria proyecta un autódromo y centro de innovación en Abuya, con una inversión de 500 millones de dólares.

El retorno de la Fórmula 1 a África sería un acontecimiento histórico. El último Gran Premio en el continente se corrió justamente en Kyalami, hace más de 30 años. De concretarse, el regreso no solo representaría un hito deportivo, sino también una oportunidad para impulsar el turismo, el empleo y el desarrollo económico en la región.