Gallardo apuesta por Subiabre para enfrentar a Gimnasia

El Más Monumental albergará uno de los partidos más decisivos de la segunda era de Marcelo Gallardo en el conjunto de Nuñez. No sólo por la necesidad de mantener vivo el objetivo de clasificar a la Copa Libertadores del año que viene, sino también por la importancia de llegar con fuerzas al tan esperado Superclásico contra Boca, que se disputará el 9 de noviembre.

Para alcanzar dicho objetivo, el “Muñeco” parece que va a apostar por el talento del joven Ian Subiabre, quien, tras volver del Sudamericano, buscará ganarse un lugar en los planes del entrenador para lo que resta del año.

El equipo llega golpeado tras sufrir la eliminación contra Independiente Rivadavia de Mendoza el pasado 24 de octubre en Córdoba. Una derrota que significó un gran traspié en un año malo en lo deportivo para el “Millonario”, que veía la Copa Argentina como una posibilidad concreta de asegurar su participación en la Copa Libertadores del año siguiente.

Por otro lado, River afronta el partido teniendo ya nuevo presidente: Stefano Di Carlo, quien ganó ayer las elecciones presidenciales con mas del 60% de los votos, convirtiéndose así en el mandatario más joven en la historia del club.

¡Felicitaciones a las nuevas autoridades de nuestro Club! 👏 @stefanocdicarlo (Presidente), Andrés Ballotta (Vicepresidente 1°), Ignacio Villarroel (Vicepresidente 2°) y Mariano Taratuty (Vicepresidente 3°) ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/Pgm0ksxrYy — River Plate (@RiverPlate) November 2, 2025

La posible formación del conjunto de Nuñez

A falta de confirmación oficial, los 11 que saldrían a la cancha serían: Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Milton Casco; Ignacio Férnandez, Juan Carlos Portillo, Juan Fernando Quintero; Ian Subiabre, Facundo Colidio y Maximiliano Salas.

Rivero, Martínez Quarta y Acuña acumulan 4 tarjetas amarillas, por lo que deberán cuidarse de cara al Superclásico de la próxima fecha ante Boca.