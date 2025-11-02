Jannik Sinner se consagra en el Masters 1000 de París y destrona a Carlos Alcaraz

Tras un reñido partido, el vigente campeón de Wimbledon y del Abierto de Australia consiguió su quinto trofeo en el año, el número 23 de su carrera y su quinto Masters 1000, después de haber ganado el último en Shanghái en 2024.

El tenista de 24 años venció al belga Zizou Bergs en la segunda ronda, al argentino Francisco Cerúndolo en octavos de final, al estadounidense Ben Shelton en cuartos y al alemán Alexander Zverev en las semifinales. Un dato que demuestra la contundencia de Jannik Sinner en este Masters 1000 es que en ninguno de los cinco partidos perdió un set, algo que no ocurría desde que Carlos Alcaraz lograra la misma hazaña en Indian Wells 2023.

Con cinco títulos de Masters 1000 en su palmarés, se convierte en el sexto tenista en activo que alcanza esa cifra, solo superado por el serbio Novak Djokovic (40), Alcaraz (8), Zverev (7) y el ruso Daniil Medvedev (6).

Indoor King 👑 The moment @janniksin won his 26th consecutive indoor hardcourt match and claimed his first #RolexParisMasters title! pic.twitter.com/p968tTmvBZ — Tennis TV (@TennisTV) November 2, 2025

Una hora y 52 minutos le bastaron al italiano para derrotar al canadiense Felix Auger-Aliassime, al que sorprendió de entrada con un parcial de 2-0 que resultó irremontable. Aunque Auger-Aliassime logró llevar al campeón a un tie-break por primera vez en el torneo, no pudo con la contundencia del italiano y terminó cayendo en la final.

Próximos desafíos y el ranking en juego

De esta manera, Sinner alcanzó nuevamente el número 1 del mundo, un puesto que ya había ocupado durante 53 semanas el año pasado antes de cederlo brevemente tras su caída en Nueva York.

Turín lo espera para defender el título en el Torneo de Maestros y, con ello, su lugar más alto en el ranking, que está siendo amenazado por Alcaraz, quien necesita tres victorias para volver a presionarlo.