River proyecta un Monumental techado y con capacidad para más de 100 mil personas

El Estadio Monumental se prepara para una nueva etapa en su historia. Bajo la conducción de Stefano Di Carlo, recientemente electo presidente de River Plate, el club tiene en carpeta un ambicioso proyecto que busca techar el estadio y llevar su capacidad a más de 100 mil espectadores, un número inédito para el fútbol argentino.

El plan, que ya cuenta con avances en el diseño, apunta a instalar una cubierta integral sobre todas las tribunas, una obra que no solo mejorará la experiencia de los hinchas sino que situará al Monumental a la altura de los grandes estadios del mundo. Además, se prevé la creación de 15 mil nuevos lugares para socios, distribuidos principalmente en los sectores bajos de las tribunas Sívori y Centenario.

Según explicó Di Carlo, la financiación se realizará con recursos genuinos del club, sin comprometer los fondos destinados al plantel profesional. “River tiene la capacidad y la planificación para seguir creciendo sin poner en riesgo lo deportivo. Este es un paso más en el proceso de modernización que venimos impulsando”, expresó el dirigente tras asumir su cargo.

El anuncio llega en un contexto especial ya que las elecciones en el club, que movilizaron a más de 26 mil socios, dieron como resultado un contundente 61,7% de apoyo a Di Carlo. El proyecto de obras fue uno de los ejes de su campaña, y ahora se convierte en una de las banderas principales de su nueva gestión.

Con esta iniciativa, River busca no solo conservar su condición de estadio más grande de Sudamérica, sino transformarlo en un verdadero ícono arquitectónico y deportivo. El Monumental dejaría de ser simplemente la casa del Millonario para convertirse en un espacio pensado para el futuro: moderno, imponente y hecho a la medida de su gente.