Según Financial Times, EEUU busca imponer el dólar como moneda oficial en Argentina y otros países

El Gobierno de Donald Trump en Estados Unidos tiene como una de sus puntas nodales de su política comercial el imponer el uso del dólar como moneda oficial en Argentina y otros países del mundo con economías debilitadas, al menos así lo resaltó el medio británico especializado Financial Times.

El economista estadounidense Steve Hanke, conocido como partidario de la dolarización en otros países, afirmó según un artículo publicado por este medio que Argentina es uno de los principales candidatos “debido a las frecuentes pérdidas de confianza en el peso, aunque tanto EEUU como Argentina dicen que no está bajo consideración“.

Con este interés en dolarizar economías de otros países, Washington busca contrarrestar iniciativas de China tendientes a reducir el uso de la divisa norteamericana en los mercados emergentes.

Fuente: Nexofin