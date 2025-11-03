El “Chiqui” Tapia apuntó contra Mariano Closs por sus dichos acerca del arbitraje en el fútbol argentino

No es una novedad que el Fútbol Argentino esta rodeado de polémicas en torno al arbitraje, especialmente en los partidos de Barracas Central, club muy vinculado al presidente de la AFA, y que ha tenido fallos muy favorables en los últimos años.

Uno de los máximos críticos de esta situación es el relator Mariano Closs, quien en reiteradas ocasiones ha manifestado su repudio hacia el nivel del arbitraje en el futbol del país campeón del mundo, apuntando directamente a las más altas esferas de la dirección de su conducción.

Hace casi una semana, tras el polémico partido entre el “Guapo” y Boca Juniors, el periodista de 55 años realizo un contundente editorial en el programa F12 en ESPN, donde expresó: “Lamolina echó al hijo de Tapia y no lo designaron ni para sacar un lateral”. “No limpian a Merlos ni a Lobo Medina pero casualmente limpiaron a Lamolina tras echarle uno a Barracas. El mensaje es claro”.

Coincido con Mariano Closs que hace ruido “Lamolina echó al hijo de Tapia y no lo designaron ni para sacar un lateral”. “No limpian a Merlos ni a Lobo Medina pero casualmente limpiaron a Lamolina tras echarle uno a Barracas. El mensaje es claro”.pic.twitter.com/eJxUlZzdkz — NICO SINGER (@NicolasSinger) October 29, 2025

La respuesta del “Chiqui”

A raíz de estas críticas, Claudio Tapia respondió con un mensaje críptico a través de su cuenta de X: “Quería ser árbitro, eligió mal la profesión. Por suerte no le dio, por eso tanta frustración. 1996, Atlanta”. Todo apunta a una declaración de Closs en aquellos años, donde habría admitido que le hubiera gustado dedicarse al arbitraje.