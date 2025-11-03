Fernando Muslera explotó contra Boca y el arbitraje: “Me da bronca que se decida por errores arbitrales habiendo VAR”

Tras la derrota como local ante el Xeneize por 2-1 ante Boca en el estadio UNO de La Plata, todo es bronca en el Pincha, sobre todo por parte del uruguayo Fernando Muslera, quien se mostró molesto por la actitud del rival y fundamentalmente por los fallos de Leandro Rey Hilfer a pesar del uso de la herramienta del VAR.

“Me sorprendió la demora porque Boca es un equipo grande, ganador”, comenzó expresando el 1 del León y luego soltó: “Me da bronca que se decida por errores arbitrales habiendo VAR”, dejando en claro su frustración por algunas jugadas polémicas que, según el guardameta, marcaron la tendencia en el desarrollo del encuentro en UNO.

Luego, Muslera profundizó: “Situaciones como la roja a Gabi (Neves), que en lo previo había sido falta a Thiago (Palacios), son situaciones que dan bronca, más allá del penal o de la última jugada. Hoy los árbitros tiene en el VAR, tienen 200 cámaras donde apoyarse y sentarse a esperar. Hay que ser justos”.

“ESTOY VIENDO SITUACIONES ARBITRALES DIRECTAS CONTRA ESTUDIANTES” 🔥 Fernando Muslera analizó el Fútbol Argentino y fue DURÍSIMO: “NO ES TAN LIMPIO” 📺 #DisneyPlus Plan Premium | #SportsCenter pic.twitter.com/crRYATaHUK — SportsCenter (@SC_ESPN) November 2, 2025

El conjunto comandado tácticamente por Eduardo Domínguez no logró sostener el empate y terminó cayendo ante Boca en la última jugada tras una infracción que terminó en la sentencia máxima que Miguel Merentiel canjearía por gol. Mientras tanto, las declaraciones de Muslera no hacen más que reflejar la tensión que dejó el encuentro entre Estudiantes de La Plata y Boca Juniors.