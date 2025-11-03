La palabra de Enzo Pérez: “River tiene que estar el año que viene en la Libertadores”

La palabra de Enzo Pérez, el máximo referente de uno de los peores River desde el descenso. El mendocino no anduvo con vueltas y afirmó: “River tiene que estar el año que viene en Copa Libertadores porque es una obligación”.

El ídolo se refirió a lo que habló el plantel puertas para adentro respecto al mal estado futbolístico y anímico: “Lo hemos hablado y puertas para adentro dijimos que hay que salir lo más rápido posible y los objetivos que tenemos por delante tratar de cumplirlos”.

El capitán habló en la previa del encuentro, el cual fue derrota y una marca negativa inédita: River perdió cuatro partidos seguidos en el Estadio Monumental por primera vez en su historia. Palmeiras, Deportivo Riestra, Sarmiento de Junín y Gimnasia y Esgrima La Plata.

“Estamos en una situación difícil y compleja porque no teníamos la expectativa de estar como estamos a fin de año”, reconoció Enzo Pérez. Es que el Millonario se quedó sin Libertadores, sin Copa Argentina y solo le queda el Clausura.

La banca a Gallardo

Enzo, además de responsabilizarse como jugador, también bancó al técnico Marcelo Gallardo: “Obviamente que llega el mensaje. Después los que tenemos que tomar decisiones somos nosotros en la cancha, pero el mensaje llega muy claro”.

"DESPUÉS LOS QUE TENEMOS QUE TOMAR DECISIONES SOMOS NOSOTROS DENTRO DEL CAMPO DE JUEGO PERO EL MENSAJE LLEGA MUY CLARO" 🤝 Enzo Pérez y su BANCA para Marcelo Gallardo

Todos los insultos de los hinchas vs. GELP fueron contra los jugadores. De momento, el entrenador tiene su paraguas protector, pero se viene el Superclásico ante Boca…