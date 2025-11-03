Otro mazazo para River: se confirmó la lesión de Facundo Colidio y se pierde el superclásico

Otro golpe más para River y para Marcelo Gallardo. Como si no fuera suficiente las eliminaciones ante Palmeiras por Copa Libertadores, perdiendo ambos encuentros, la eliminación ante Independiente Rivadavia de Mendoza por la Copa Argentina y las derrotas (saca técnico en cualquier otro contexto) como local ante Sarmiento de Junín, Deportivo Riestra y Gimnasia Esgrima de La Plata, ahora se le suma otro drama más: la lesión de Facundo Colidio.

El ex delantero de Tigre se sometió a estudios médicos luego de ser reemplazado en el compromiso ante el Lobo y se confirmó que tiene un desgarro en el isquiotibial izquierdo, algo que lo dejará afuera del encuentro ante Boca en la Bombonera.

ATENCIÓN: Colidio se lesionó a una semana del Superclásico.

De esta manera, con el ojo de la tormenta apuntando directamente al Muñeco, el Millonario comienza a transitar, quizás, su semana más crucial del año donde, además de perder a su segundo máximo goleador del año (9 goles en 47 partidos) por al menos tres semanas, se juega el todo por el todo frente a Boca en La Bombonera por la clasificación a la próxima Copa Libertadores (hoy 3ero en la Tabla Anual), aunque en el peor de los escenarios River se termine acomodando entre los mejores 8 de su zona y la última bala sea salir campeón del Torneo Clausura cueste lo que cueste .

Las otras bajas que tendrá Gallardo para visitar al Xeneize son: Sebastián Driussi y Gonzalo Montiel.

Colidio no estaba atravesando un buen momento futbolístico, al igual que la mayoría de sus compañeros, ya que desde la segunda fecha del Clausura ante Instituto de Córdoba, el atacante de 25 años no volvió a festejar sumando hasta el momento 106 días u 857 minutos en cancha sin convertir.