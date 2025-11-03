Stefano Di Carlo asumió como presidente de River y pidió calma ante la crisis deportiva

Este lunes se oficializó la asunción de Di Carlo como nuevo presidente de River. En un acto realizado en el estadio Monumental, el dirigente de 36 años tomó el lugar que hasta ayer ocupaba Jorge Brito, tras haber obtenido más del 60% de los votos entre los más de 26.000 socios riverplatenses que participaron en las elecciones, lo que representó un récord para la institución.

Durante el acto, el nuevo mandamás del “Millonario” dio su primer discurso presidencial, en el que rápidamente se refirió a la crisis deportiva que atraviesa el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo, que cayó ayer de local ante Gimnasia de La Plata por 0-1, complicando sus chances de clasificarse directamente a la Copa Libertadores del próximo año.

En un día especial para toda la familia riverplatense, se llevó a cabo el acto de asunción del Presidente @stefanocdicarlo y su Comisión Directiva para el período 2025-2029. ▶️ https://t.co/GjwLvlBvf3 pic.twitter.com/VZddBlMpoE — River Plate (@RiverPlate) November 4, 2025

El discurso del nuevo presidente de River

Di Carlo no esquivó la situación actual del equipo: “Hoy capaz el momento deportivo no es bueno, el hincha no está acostumbrado a este presente, no nos gusta y no nos representa desde la manera de juego. Son cuestiones que van de la mano de un plan y un proyecto. Esos planes tienen momentos, de los cuales se sale adelante si uno tiene en claro los desafíos y el horizonte”.

Di Carlo aseguró que el club tiene claro el rumbo a seguir y llamó a no dejarse llevar por el momento actual. Destacó la unión entre jugadores, dirigentes y cuerpo técnico como la clave para superar la adversidad.

Y concluyó con: “River va a estar siempre en el lugar donde le corresponde. Hay que tener templanza, convicción, seguridad y fe, como los socios tuvieron en nosotros para hacer seguir creciendo a River”.