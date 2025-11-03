Suspendieron a un profesor de un colegio bonaerense por adoctrinamiento político

Un profesor del Colegio Bertrand Russell de Banfield, institución de gestión privada bajo la órbita de la provincia de Buenos Aires, fue suspendido luego de que se difundiera un audio en el que insultaba a sus alumnos y realizaba manifestaciones críticas hacia la gestión del Gobierno nacional. Las autoridades educativas intervinieron con rapidez luego de que el audio, publicado por el portal Border Periodismo, se viralizara en redes sociales.

De acuerdo con el Ministerio de Capital Humano, el episodio fue considerado “una falta grave al marco de convivencia escolar” y una amenaza contra los principios de pluralidad y libertad de pensamiento en el aula. En ese marco se invocaron normas como la Ley de Educación Nacional 26.206, la Ley 26.061 de protección de la infancia, y la Ley de Convivencia Escolar 26.892, que exigen una educación “respetuosa de la dignidad, integridad y libertad de pensamiento, conciencia y expresión” de los estudiantes.

En el audio, el docente se dirigía a estudiantes de sexto año diciendo: “Permanentemente la idiotez, no tomar contacto con nada que tenga que ver con la realidad, y viviendo en una burbuja, indiferencia frente al sufrimiento social, que es extremo”.

Además, lanzó una frase agraviante dirigida a sectores populares: “Tal vez, dentro de algunos años vean que el hijo de la sirvienta se murió de cáncer en un hospital que no tiene financiamiento”. Estas expresiones provocaron el rechazo inmediato de la comunidad educativa y la orden de separar al docente de sus funciones mientras se investiga el caso.

Fuente: Nexofin