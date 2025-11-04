Amado Boudou, el exvicepresidente condenado por corrupción, inauguró la “Casa Cristina Libre”

La inauguración de la primera “Casa Cristina Libre” se realizó en Junín, Provincia de Buenos Aires, en la dirección Remedios de Escalada de San Martín 184. En el acto participaron el senador nacional Oscar Parrilli (presidente del Instituto Patria), el exvicepresidente condenado Amado Boudou, el ex procurador del Tesoro Carlos Zannini y la ex diputada nacional Claudia Bernazza.

Los organizadores definieron el espacio “no como una sede política, sino como un faro humano: un lugar donde la palabra vuelve a tener sentido, y donde la justicia social, la igualdad y la democracia no son consignas sino actos de fe y reparación”. También señalaron que “Debemos llegar a las elecciones presidenciales del 2027 sin Cristina proscripta. A la Argentina nunca le fue bien con proscripciones”.

Durante el evento, los presentes marcharon hasta la unidad básica denominada “Peronia”, ubicada en Ituzaingó 62, donde se desarrolló una charla abierta bajo el lema “Cristina Libre”. En esa actividad se denunciaron lo que consideraron “persecución judicial y mediática contra la dirigencia nacional y popular”, y reafirmaron que “la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner constituye un grave atentado contra la democracia argentina”.

Fuente: Nexofin