El Gobierno convocó a una reunión para fijar el nuevo Salario Mínimo, Vital y Móvil

La Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social oficializó este martes mediante el Boletín Oficial la convocatoria a una nueva sesión plenaria del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, que se realizará el próximo 26 de noviembre.

El consejo tripartito, que se reunirá de manera virtual a partir de las 10 horas está, integrado por 16 representantes de los trabajadores, 16 de los empleadores y un presidente designado por el Ministerio de Trabajo. Tiene la responsabilidad de fijar el salario mínimo legal para los trabajadores registrados y determinar los montos de las prestaciones por desempleo.

El orden del día contempla la designación de dos consejeros de cada sector para firmar el acta y la consideración de los temas elevados por la Comisión del Salario Mínimo, Vital y Móvil y Prestaciones por Desempleo.

Fuente: Nexofin