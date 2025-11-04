El subsecretario de Estado de Donald Trump respaldó las “reformas del presidente Javier Milei”

El subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, mantuvo un diálogo oficial con el canciller Pablo Quirno en el que expresó “el apoyo de Estados Unidos a las históricas reformas del presidente Milei”. Durante la conversación, Landau destacó el “liderazgo estratégico de la Argentina” en el hemisferio occidental y señaló que las reformas impulsadas “impulsarán la estabilidad económica y la prosperidad del pueblo argentino”.

El mismo día en que Quirno recibió las cartas credenciales del nuevo embajador estadounidense en Argentina, Peter Lamelas, se produjo este gesto diplomático. El comunicado de la Cancillería remarcó que fue “un honor recibirlo en una etapa de máximo nivel de relacionamiento bilateral, con el impulso de los presidentes Milei y Trump”. Con ello, Argentina se consolida como uno de los aliados principales de EE.UU. en la región, en un momento de ajuste de posicionamientos diplomáticos globales.

Fuente: Nexofin