Liverpool vs. Real Madrid por la Champions League: horario, TV y posibles formaciones

Martes de Champions League y de partidazos en la cuarta fecha de la fase liga: Manchester City vs. Borussia Dortmund y París Saint Germain vs. Bayern Múnich son los otros atractivos de la jornada.

En Anfield habrá un duelo con mucha historia y qué rememorar la final de la edición 2018: Livepool recibe al Real Madrid desde las 16.00 horas en nuestro país y todo se podrá ver las pantallas de Fox Sports y Disney + Premium.

La mala noticia tiene que ver con Franco Mastantuono. En las primeras horas del lunes y luego de jugar los 90’ ante Valencia en la goleada 4-0, se realizó estudios por una molestia muscular.

“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Franco Mastantuono por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una pubalgia. Pendiente de evolución” fue el parte médico del joven futbolista argentino.

Cómo llega el Liverpool

Con dudas, a pesar de la victoria ante el Aston Villa en la última fecha de la Premier League por 2-0. El conjunto de Arne Slot tuvo un comienzo feroz de temporada, pero atraviesa un momento irregular.

De los últimos ocho partidos disputados, perdió seis y solo ganó dos. Además de la victoria ante los Villanos, en la tercera fecha de la Champions goleó 5-1 al Eintracht de Frankfurt.

Liverpool: Giorgi Mamardashvili; Conor Bradley, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Andrew Robertson; Ryan Gravenberch, Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister; Mohamed Salah, Hugo Ekitiké y Cody Gakpo.

Real Madrid: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Éder Militao, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Arda Güler, Jude Bellingham; Vinícius Júnior y Kylian Mbappé