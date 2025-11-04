“Si seguimos así, peleamos el cuarto lugar con Myriam Bregman”: el sincericidio de Juan Cabandié sobre el peronismo

El exministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, lanzó una dura advertencia sobre el futuro del peronismo tras la fuerte derrota electoral frente a La Libertad Avanza.

En diálogo con Infobae en Vivo, el dirigente y cofundador de La Cámpora lanzó una lapidaria frase: “Si seguimos en esta sintonía, en diez años peleamos el cuarto lugar con Myriam Bregman”.

Así, el referente K llamó a una reconstrucción profunda del movimiento justicialista, a partir de un debate de ideas programáticas, la recuperación del vínculo con las provincias y el sector productivo, y el abandono del centralismo que —según sostuvo— llevó al peronismo a encerrarse en el Área Metropolitana.

“El peronismo AMBA dejó de lado el proyecto nacional y rompió puentes con el interior. Eso lo aleja de la idea original de Néstor y Cristina Kirchner”, sostuvo el exfuncionario, quien consideró que no se trata de discutir figuras individuales, sino el rumbo del espacio: “No sé si hay que discutir a Cristina; sí creo que hay que discutir el peronismo. Con seis derrotas en las últimas siete elecciones, no hacerlo sería un error garrafal”, insistió.

Fuente: Nexofin