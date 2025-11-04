VIDEO | Violencia en la escuela: una madre atacó con una cadena a una de las compañeras de su hija

Una mujer irrumpió en un aula de la Escuela Secundaria N.º 16 de Junín, provincia de Buenos Aires y atacó a golpes y con una cadena a una alumna de 14 años.

La agresora fue identificada como la madre de otra estudiante del mismo colegio, con quien la víctima había mantenido una pelea días antes.

El episodio ocurrió el miércoles pasado, entre las 7.40 y las 8 de la mañana, aunque trascendió el video en las últimas horas.

Según testigos, la mujer ingresó al grito de “¿Qué problema tenés con mi hija?” y comenzó a golpear a la adolescente delante de sus compañeros.

Fuente: Nexofin