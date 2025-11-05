Atento River: en la previa del Superclásico, Marcelo Gallardo hablará en conferencia de prensa

Marcelo Gallardo, entrenador de River, hablará hoy en conferencia de prensa a partir de las 18 en la Sala de Sesiones del estadio Mâs Monumental y estará en compañía del flamante presidente de la institución, Stefano Di Carlo.

Di Carlo ganó las elecciones celebradas el pasado sábado 1 de noviembre con el 61.77% de los votos, visitó al plantel el martes en el River Camp tras asumir sus funciones y tuvo una charla con el Muñeco, su cuerpo técnico y los jugadores en uno de los gimnasios del predio que el club posee en Ezeiza.

Si bien no se informaron los pormenores de la charla, se sabe que le manifestó su respaldo y confianza total en poder revertir este momento. Aparentemente, allí hablaron de renovar el contrato del técnico hasta 2026.

La última vez que el Muñeco brindó declaraciones fue tras la eliminación de River Plate en la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia de Mendoza. En aquella oportunidad, se refirió a su continuidad en el cargo, ya que su contrato vence en diciembre próximo: “Analizaremos al final de la temporada, en la que faltan pocos días y después haremos un análisis de cómo seguimos porque claramente hasta ahora los objetivos no se han cumplido“.