Con gol de Alexis Mac Allister, Liverpool le ganó 1-0 al Real Madrid por la Champions League

Martes de Champions League con argentinos como protagonistas: Alexis Mac Allister hizo el gol del Liverpool para el triunfo ante el Real Madrid por la cuarta fecha de la primera fase de la Champions League.

De cabeza, sorprendiendo a todos y al propio Courtois, Macca rompió el 0-0 promediando la hora de partido en Anfield. Es el segundo gol del oriundo de La Pampa al Merengue, una de sus víctimas favoritas.

¡MAC ALLISTER PUDO CONTRA COURTOIS! ¡ALEXIS MARCÓ EL 1-0 DE LIVERPOOL CONTRA REAL MADRID! 📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/YMc7KcSuoH — SportsCenter (@SC_ESPN) November 4, 2025

Lógicamente, tras un match tan cerrado entre dos gigantes del fútbol europeo, el ex Boca y Argentinos Juniors fue premiado como el MVP por parte de la UEFA.

El otro compatriota entre los equipos, Franco Mastantuono, no fue de la partida en el equipo de Xabi Alonso por lesión. “Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Franco Mastantuono por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una pubalgia. Pendiente de evolución”, fue el parte médico del joven atacante.

A diferencia de Mac Allister, que se fue ovacionado por todo Anfield, Trent Alexander-Arnold ingresó en el Madrid en la segunda mitad y fue abucheado por todos los fanáticos vestidos de rojo. El lateral inglés se fue con el pase en su poder al inicio de esta temporada.

INCREÍBLE MOMENTO: IMPRESIONANTE COMO TODO ANFIELD ABUCHEÓ A ALEXANDER-ARNOLD. 📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/mR0US3gt3q — SportsCenter (@SC_ESPN) November 4, 2025

Una temporada que no viene bien para Liverpool, a pesar que en la Champions tiene nueve puntos de 12 posibles. De los últimos ocho encuentros disputados, el conjunto de Arne Slot perdió seis y solo ganó dos.

Buen empujón anímico para que los Reds levanten en la Premier League porque, a pesar de que están en el podio, se encuentran a siete puntos de distancia del líder Arsenal.