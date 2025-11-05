Continúa la interna K: un intendente sostuvo que Cristina Kirchner “no quiere ver la realidad”

Fabián Cagliardi, el intendente de Berisso, afirmó que “la expresión de Cristina no tiene validez” porque “ella no quiere ver la realidad”, tras las críticas de Fernández de Kirchner al desdoblamiento electoral provincial. Señaló que si no se hubiese hecho el desdoblamiento, “hoy, en muchos concejos deliberantes, tendríamos menos concejales y también menos diputados provinciales”.

Cagliardi explicó que, según su análisis, la lista de septiembre fue armada por Axel Kicillof, con la participación de “caras que caminamos la provincia”, mientras que la lista de octubre “la armó Cristina con La Cámpora”. En sus palabras: “Los compañeros (de La Cámpora) no se movieron, y ahí están los resultados de esa lista. La gente le dijo ‘no’ a La Cámpora y está buscando otra cosa”.

Además, consideró que “es difícil llevar adelante una lista cuando la gente no se siente identificada”.Al mismo tiempo puntualizó que, pese a las críticas de la expresidenta, destacan que “Axel dice que tenemos que abrazarnos todos, que tenemos que promover la unión del peronismo. Somos un grupo de intendentes que venimos trabajando mucho y que creemos en el gobernador”.

Fuente: Nexofin