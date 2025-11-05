El escrutinio definitivo ratificó la victoria de La Libertad Avanza en PBA por 29.354 votos

La justicia federal concluyó el escrutinio definitivo de las elecciones legislativas del 26 de octubre en la provincia de Buenos Aires y ratificó que La Libertad Avanza (LLA) ganó con 3.649.988 votos, frente a 3.620.634 sufragios de la alianza Fuerza Patria, lo que representa una diferencia de 29.354 votos.

Los datos oficiales muestran que mientras LLA obtuvo un respaldo mayoritario, la oposición logró achicar la diferencia, pero no alcanzó para dar vuelta el signo ganador. Fuerza Patria, que había dominado ampliamente en las elecciones provinciales de septiembre, logró reducir la distancia, pero quedó por debajo de LLA.

El resultado refuerza la victoria nacional del oficialismo, pero se da en un distrito clave donde residía casi el 40% del padrón electoral argentino. Según los datos, La Libertad Avanza había ingresado al domingo electoral con la necesidad de revertir su derrota de septiembre por 13 puntos, y lo consiguió aunque por un margen muy estrecho.

Fuente: Nexofin