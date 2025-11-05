Franco Colapinto mostró su entrenamiento de cara al Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1

La representante de Franco Colapinto, María Catarineu, mostró en sus redes sociales un video en el que se ve al piloto argentino entrenando de cara al GP de Brasil de Fórmula 1, que se disputará este fin de semana.

En las imágenes, Colapinto realiza un ejercicio de equilibrio con una pelota grande, centrado en mejorar la coordinación y el control corporal. Este tipo de entrenamiento, aunque llamativa para el público general, es común entre los pilotos de Fórmula 1, ya que permite fortalecer la estabilidad y el equilibrio, factores esenciales para soportar las exigentes fuerzas G dentro del monoplaza.

Franco Colapinto entrenando previo al GP de Brasil 💪🏻 📹 Maria Catarineu vía instagram pic.twitter.com/QBLDspXVAD — Colapinto News🇦🇷 (@Colapinto_news) November 3, 2025

Además, Colapinto no ocultó su entusiasmo por volver a correr en Sudamérica. El argentino el año pasado vivió su primera experiencia en Brasil como piloto de Williams, compartió sus sensaciones y remarcó que Interlagos es uno de sus lugares favoritos en el calendario de carreras de la Fórmula 1.

“Siempre es genial volver a Sudamérica. Tras haber vivido este evento por primera vez el año pasado, tengo muchas ganas de volver a la pista frente a todos los hinchas, especialmente con tantos argentinos apoyándome”, expresó.

Only good memories from Brazil 🇧🇷🙌 Returning to the track where we secured our double podium last year – together with @eni, take a drive around Interlagos alongside @FranColapinto @AlpineSimRacing @trak_racer @cybertek_fr pic.twitter.com/3djJnJiSCG — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) November 4, 2025

“Es uno de mis circuitos favoritos. Muy de la vieja escuela, pero especialmente ahora, con todos los aficionados y los argentinos que estuvieron el año pasado, fue increíble de ver. Así que estoy emocionado de ver de nuevo cómo es Brasil este año”, concluyó.