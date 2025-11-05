Fred Machado fue trasladado al aeropuerto de Ezeiza antes de su extradición hacia Estados Unidos

El empresario Federico “Fred” Machado, de 57 años, iniciará el procedimiento de extradición hacia Estados Unidos. Según se informó, está previsto que parta desde el aeropuerto internacional de Ezeiza en el vuelo UA 997 de United Airlines a las 22:05 h del miércoles 5 de noviembre.

La decisión de extraditar a Machado fue respaldada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 14 de octubre de 2025 y firmada ese mismo día por el Poder Ejecutivo. El operativo será realizado bajo la custodia de la fuerza estadounidense U.S. Marshals y las autoridades argentinas coordinan con la Cancillería, la Secretaría Legal y Técnica y la Jefatura de Gabinete.

Machado es acusado en Estados Unidos por narcotráfico, lavado de activos, estafa y distribución de cocaína a través de una organización transnacional. En Argentina, perdió la prisión domiciliaria el 8 de octubre tras múltiples incumplimientos del régimen y fue alojado en la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal antes del traslado.

Fuente: Nexofin