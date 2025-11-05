Javier Milei recibió al nuevo embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas

En la previa de su nuevo viaje a Estados Unidos, el presidente Javier Milei recibió al embajador de ese país, Peter Lamelas. El encuentro fue en el marco de una ceremonia en la que el Presidente aceptó las cartas credenciales del nuevo jefe diplomático del país norteamericano.

En el mismo encuentro, Milei se reunió con el embajador de Bélgica, Hubert Cooreman; el de la Unión Europea, Erick Hoeg; el de Austria, Gerhard Mayer; el de Suiza; Andrea Semadeni y al nuevo embajador del Reino Unido, David Cairns.

Lamelas encabeza una intensa jornada este martes, que comenzó con una reunión con el nuevo canciller Pablo Quirno en el Palacio San Martín.

Fuente: Nexofin