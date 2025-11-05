La “Ley Wenger” entró en tratamiento en la IFAB y podría aprobarse para el Mundial 2026

El fútbol mundial entra en fase de posibles cambios, qué podría acabar con las polémicas decisiones a la hora de coincidir con el fuera de juego. Sería una transformación histórica, encabeza por un ex entrenador.

Se trata de la “Ley Wenger” propuesto por Arsène, el histórico entrenador del Arsenal de Inglaterra. Actualmente es el director de desarrollo del fútbol mundial en la FIFA.

Sobre el offside, la regla establece que un jugador está fuera de juego si cualquier parte de su cuerpo con la que pueda hacer un gol, todo excepto manos y brazos, se encuentra por delante del penúltimo defensor en el momento del pase.

La propuesta del ex técnico de 76 años, sugiere: “Un atacante solo será sancionado si todo su cuerpo que puede jugar el balón está por delante del penúltimo defensor”. Si alguna parte de su cuerpo (por ejemplo, el pie, el hombro o la cabeza) está alineada o detrás del defensor, la jugada será válida.

De esta manera la International Football Association Board (IFAB) —el organismo que define las Reglas del Juego— ha recibo la sugerencia y ha empezado a tratarla, con el fin de acabar con las polémicas decisiones arbitrales. Si se aprueba para marzo de 2026, incluso podría desembarcar en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.