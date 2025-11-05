La nueva camiseta de la Selección Argentina para el Mundial 2026

Adidas, la marca que viste a la Selección Argentina, hizo oficial la presentación de la nueva camiseta que usarán los campeones del mundo en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Está inspirada en los campeonatos del 1978, 1986 y 2022 cuando la Albiceleste alcanzó la gloria. A partir del jueves 6 de noviembre saldrán a la venta en los sitios oficiales de la marca y los precios rondarán en la versión fan 149.999 pesos y en la versión jugador 219.999.

Además de las tradicionales franjas celestes y blancas, en este nuevo diseño se podrá apreciar un efecto atípico en tres tonos celestes, haciendo alusión a los títulos mundiales cosechados.

Está confeccionada con tecnología CLIMACOOL+, que mejora la ventilación y la absorción del sudor. Un aspecto importante a tener en cuenta, tras la experiencia del Mundial de Clubes en Estados Unidos en junio y las extremas temperaturas.

La marca de las tres tiras incluyó a Argentina en un lanzamiento de una colección global que incluyó a los nuevos uniformes de otras 22 selecciones. Entre ellas, las más representativas: Alemania, España, Japón, Itala y Colombia.