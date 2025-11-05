Marcelo Gallardo le envió un mensaje a Boca: “Es una oportunidad para volver a ser”

En medio de su sorpresiva renovación de contrato, en la que Stefano Di Carlo le aseguró una temporada más al mando de River, Marcelo Gallardo le envió un mensaje a Boca.

Es que la rúbrica se dio en la semana previa al Superclásico, a jugarse este domingo 9 de noviembre en la Bombonera. El duelo es trascendental por el tortuoso camino de ambos equipos en el semestre de cara a la clasificación a la Libertadores 2026.

“El Superclásico es una oportunidad para volver a ser. Es una prueba como tantas que tuvimos en este tiempo”, alertó Napoleón.

Un dato a tener en cuenta. Si bien el segundo ciclo del Muñeco está evidentemente en revisión, frente a Boca ganó los dos partidos que lleva jugando en su vuelta de Arabia Saudita:

2025: River 2-1 Boca (Franco Mastantuono y Sebastián Driussi; Miguel Merentiel)

2024: Boca 0-1 River (Manuel Lanzini)

¿El momento de los jóvenes u otra batalla de los experimentados?

Mientras Boca espera por la recuperación de Edinson Cavani, lo cierto es que está más tranquilo porque llega con una victoria en La Plata y arriba en la Tabla Anual. Una victoria les dará el boleto a la copa dos años después de la final en el Maracaná.

En el Millonario habrá análisis interno del cuerpo técnico y debate puertas afuera: ir a la Boca con la experiencia de Enzo Pérez y Nacho Fernández o apostar por las ganas y la juventud de Santiago Lencina, Juan Cruz Meza y compañía.