Más de Marcelo Gallardo y su renovación: “Estoy seguro de que voy a volver ganar”

Una tarde común de miércoles de noviembre se transformó en trascendental en el ‘Mundo River’ porque Marcelo Gallardo renovó su contrato como entrenador hasta fines del 2026. Espaldarazo de la dirigencia al proyecto del Muñeco, que tendrá su tercera temporada en este segundo ciclo.

Dejando a un lado los testimonios más institucionales, Gallardo dejó una frase que retumbó en todo River y el fútbol argentino:

“El que pensaba que iba a salir corriendo por un mal año deportivo no me conoce, no entiende de qué estoy hecho ni lo que quiero a este club”, comenzó el DT.

Las palabras que lo volvieron a acercar al hincha en una evidente crisis deportiva: “Yo soy un pibe de la casa, un chico de River […] Yo he perdido mucho y he ganado. Y de lo que estoy seguro es de que voy a volver ganar”.

En uno de sus primeros pasos como presidente del club de Nuñez, y en la semana previa del Superclásico con Boca en la Bombonera, Stefano Di Carlo dio un golpe anímico confirmando la continuidad de uno de los técnicos más ganadores de la historia.