Scott Bessent se habría desprendido de los pesos que adquirió el Tesoro de Estados Unidos

Según el reporte semanal del Banco Central, el stock de letras remuneradas en moneda nacional que había sido emitido fue de $3,045 billones (aproximadamente US$2.082 millones al cambio oficial) y luego quedó reducido a $273.000 millones.

Una fuente anónima del mercado estimó que el Tesoro de EE.UU. “obtuvo una ganancia que rondó el 10%”, basándose en que “la estimación es que obtuvo una ganancia que rondó el 10%, considerando la renta obtenida en pesos y la baja del billete”.

El informe detalla que la operación involucró una recomposición de activos: los pesos ingresados por Bessent al mercado argentino habrían sido absorbidos por el BCRA mediante la emisión de deuda local. “Esto estaría indicando que Scott Bessent se habría desprendido de los pesos adquiridos para volver a contar con los dólares antes aportados a la plaza local”.

Fuente: Nexofin