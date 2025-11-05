Tragedia en Europa: un técnico se desplomó en pleno partido y murió minutos después

Conmoción en el futbol europeo: un entrenador se descompensó en pleno partido, los médicos intentaron reanimarlo en el campo de juego y minutos después falleció en un hospital.

Mladen Zizovic, técnico del Radnički 1923 de la Superliga de Serbia, falleció a los 44 años. Apenas llegaron a jugar 22 minutos del primer tiempo del encuentro que estaban disputando contra el Mladost.

Las imágenes y los videos que circulan en redes sociales son realmente escalofriantes. Jugadores y cuerpos técnicos de ambos equipos quedaron impactados con lo sucedido y no pudieron contener las lágrimas.

Lo más grotesco de todo es que Zizovic llevaba un puñado de partidos al mando del equipo. El bosnio había asumido el 23 de octubre y ante el Mladost era su tercer partido en el ciclo.

Sırbistan ligi takımlarından Radnicki 1923’ün teknik direktörü Mladen Zizovic, maç esnasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. pic.twitter.com/WGTnI9d0Bn — FutbolArena (@futbolarena) November 4, 2025

El comunicado del Radnički 1923

Luego del trágico suceso en la Superliga turca, el club emitió un comunicado en sus redes sociales:

“Con el más profundo dolor informamos que nuestro jefe del personal profesional, Mladen Zizovic, falleció durante el partido de esta noche entre Mladost y Radnički 1923. El club ha perdido no solo a un gran experto, sino sobre todo a un buen hombre y amigo que dejó una huella profunda en los corazones de todos los que lo conocieron”.