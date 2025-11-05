Miércoles, 5 de noviembre 2025

Tragedia en Europa: un técnico se desplomó en pleno partido y murió minutos después

Conmoción en el futbol europeo: un entrenador se descompensó en pleno partido, los médicos intentaron reanimarlo en el campo de juego y minutos después falleció en un hospital.

Mladen Zizovic, técnico del Radnički 1923 de la Superliga de Serbia, falleció a los 44 años. Apenas llegaron a jugar 22 minutos del primer tiempo del encuentro que estaban disputando contra el Mladost. 

Las imágenes y los videos que circulan en redes sociales son realmente escalofriantes. Jugadores y cuerpos técnicos de ambos equipos quedaron impactados con lo sucedido y no pudieron contener las lágrimas.

Lo más grotesco de todo es que Zizovic llevaba un puñado de partidos al mando del equipo. El bosnio había asumido el 23 de octubre y ante el Mladost era su tercer partido en el ciclo.

El comunicado del Radnički 1923 

Luego del trágico suceso en la Superliga turca, el club emitió un comunicado en sus redes sociales:

Con el más profundo dolor informamos que nuestro jefe del personal profesional, Mladen Zizovic, falleció durante el partido de esta noche entre Mladost y Radnički 1923. El club ha perdido no solo a un gran experto, sino sobre todo a un buen hombre y amigo que dejó una huella profunda en los corazones de todos los que lo conocieron”.

