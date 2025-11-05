Triunfo en Diputados: el oficialismo logró dictamen para tratar el Presupuesto 2026

Primera victoria del oficialismo en el Congreso, tras varios meses de reveses y malestar. La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, logró obtener un dictamen favorable para tratar la ley de leyes de cara al próximo año.

Con el apoyo del PRO, parte de la UCR, los libertarios y algunos bloques afines, el oficialismo logró ponerse de acuerdo para tratar la ley de Presupuesto 2026. Ahora, el Gobierno buscará que se lleve al recinto después del 10 de diciembre para con el recambio de legisladores.

La norma que establece el equilibrio fiscal como una de las principales banderas de la gestión de La Libertad Avanza (LLA), y plantea una inflación para el año 2026 del 10,1%. Mientras que proyecta un crecimiento de 5% del PBI e incluye un tipo de cambio oficial esperado de $1423, podrá ser debatida en la Cámara a partir del dictamen.

Fuente: Nexofin