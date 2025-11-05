Un arrepentido de la causa Cuadernos declarará que realizó entregas de USD 300.000 a la familia Kirchner

El financista Ernesto Clarens, de 74 años y vinculado a la familia Kirchner, se dispondrá a reafirmar ante el tribunal su condición de “arrepentido” en la megacausa conocida como causa Cuadernos. Según información oficial, declarará que “las empresas enviaban a mi oficina alrededor de 300.000 dólares por cada entrega y con frecuencia semanal”.

Clarens precisó que esas entregas se realizaban entre 2005 y posteriores años, y apuntó que fue convocado por Carlos Wagner, entonces presidente de la Cámara Argentina de Empresas Viales, para “recibir los fondos de algunas constructoras en concepto de pago de aportes o retorno” que “debían llegar al secretario de Obra Pública, José López”. En su testimonio, agregó que “coordinaba luego con Daniel Muñoz para entregarle el dinero en el Hotel Panamericano o en el domicilio de Juncal y Uruguay, del matrimonio Kirchner”.

La audiencia forma parte de la etapa inicial del juicio oral que comenzará este jueves ante el Tribunal Oral Federal 7, con la presencia de la expresidenta Cristina Kirchner entre los imputados. La causa reúne 174 procesados, 26 arrepentidos y más de 500 hechos bajo investigación, lo que la convierte en uno de los procesos judiciales más extensos de la historia argentina.

Fuente: Nexofin