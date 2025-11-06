ANSES exigirá que Cristina Kirchner devuelva $1.000 millones de su jubilación de privilegio

La ANSES, dependiente del Ministerio de Capital Humano, avanzará con un reclamo formal contra Cristina Fernández de Kirchner para que devuelva alrededor de $1.000 millones, percibidos en concepto de jubilación y pensión. El monto incluye lo cobrado por la jubilación de privilegio como expresidenta y lo percibido como pensión por viudez del exmandatario Néstor Kirchner.

La demanda se basa en que los beneficios se encuentran suspendidos por disposición del organismo previsional luego de la ratificación de condena de la expresidenta.

El informe del organismo indica que el reclamo se inició tras la comprobación de que Cristina Fernández de Kirchner percibía simultáneamente dos asignaciones compatibles con la jubilación de privilegio y la pensión de viudez, situación que el organismo considera “indebida”.

Fuente: Nexofin