Champions League: Alejandro Garnacho hizo el gol del empate del Chelsea contra el Qarabag

Por la cuarta fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League, Chelsea empató 2-2 en su visita a Qarabag y llegó a los siete puntos en el certamen, por lo que no se pudo meter dentro de los primeros ocho, que clasifican directamente a los octavos de final.

Tras comenzar ganando a través del brasileño Estevao, el elenco londinense aguantó poco la ventaja y en una ráfaga de 10 minutos en el primer tiempo, el equipo local se lo dio vuelta con los goles de Andrade y Jankovic, de penal, para irse en ventaja al complemento.

¡CHELSEA LO GANA POR ESTEVAO! La joyita brasileña enganchó y definió de zurda, para el 1-0 contra Qarabag.

En el segundo tiempo, a Enzo Maresca no le tembló el pulso para hacer varios cambios y así afrontar la segunda parte con otra actitud y mayor claridad ofensiva: ingresó Enzo Fernández por Andrey Santos y también Garnacho por Jamie Bynoe-Gittens.

En una de sus primeros ataques por el sector izquierdo, el Bichito intentó dejar mano a mano a Estevao con un pase de cachetada, pero la pelota no llegó a buen puerto y terminó en los pies del defensor Kevin Medina. Sin embargo, falló en el despeje y se la dejó servida al extremo argentino, que sacó un zurdazo cruzado apenas entró en el área y firmó el 2-2.

¡QUÉ GOL HICISTE, BICHITO! ¡GARNACHO MARCÓ EL 2-2 DEL CHELSEA ANTE QARABAG!

Es el segundo grito en nueve partidos con la camiseta del conjunto londinense. El anterior lo había hecho hace apenas dos semanas en la caída 2-1 frente a Sunderland por la Premier League.