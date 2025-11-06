Champions League: gol de Lautaro Martínez para alcanzar un récord de Hernán Crespo

Inter de Milán sacó adelante un partido en la previa accesible que se complicó en el trámite: victoria 2-1 como local con un gol de Lautaro Martínez en la cuarta jornada de la liguilla de la Champions League.

Rebotes. Suerte en el área. Un gol de goleador. Lautaro abrió el resultado en tiempo cumplido antes del descanso, en un vapuleado campo de juego del Giuseppe Meazza.

Kairat, club de Kazajistán, sorprendió con el empate a los 10′ minutos de la segunda mitad, pero Carlos Augusto volvió a poner arriba y definitivamente al conjunto italiano. Inter de Milán es uno de los líderes junto con Bayern Múnich y Arsenal.

El Nerazzurri pelea en el plano local e internacional porque en el Calcio está a solo un punto por detrás del Napoli (y con el AC Milan y la AS Roma con los mismos 21 porotos).

Récord de Lautaro

Lautaro Martínez superó a Gonzalo Higuaín y Ángel Di María e igualó a Hernán Crespo en el tercer puesto del ranking de argentinos con más goles en la historia de la Liga de Campeones.

Lionel Messi: 149 goles Sergio Agüero: 41 goles Hernán Crespo: 25 goles Lautaro Martínez: 25 goles