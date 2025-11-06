El hijo de Cristiano Ronaldo tiene su primer auto: un Lamborghini

Cristiano Ronaldo parece haberle pasado su fetiche por los coches deportivos a su hijo mayor, Cristiano Ronaldo Jr. Es que el joven celebró en redes sociales haber conseguido su primer auto.

“First car”, escribió Cristiano Ronaldo Jr.

Su primer auto es un Lamborghini Urus S de color blanco, con motor V8 y 650 caballos de fuerza. Puede acelerar de 0 a 100 en solo 3,5 segundos y llegar a una velocidad de 305 KM/H.

First Car. 👊 pic.twitter.com/7qypDXpyVc — Cristiano Junior Fan Account (@Cristianojrx7) October 29, 2025

El dato desde Madrid. El diario Marca asegura que no es un modelo nuevo por lo que podría ser una herencia de su padre. Tres años atrás el Lamborghini Urus S costaba unos 265.000 euros en España.

Lo único malo para Cristiano Ronaldo Jr. Es que recién tiene 15 años y tendrá que esperar tres años más para sacar la licencia de conducir en Arabia Saudita. Sin embargo a los 17 podrá licencia temporal de aprendiz que se contempla en el país árabe.