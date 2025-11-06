Independiente Rivadavia sufrió hasta el final pero se consagró campeón de la Copa Argentina

Independiente Rivadavia sufrió hasta el final, más de lo soportable para cualquier hincha, pero logró consagrarse campeón de la Copa Argentina y festeja en una noche histórica para Mendoza: es el primer título para un equipo de la provincia en 100 años.
Sin Boca ni River ni los demás integrantes de los ‘Cinco Grandes’ igual hay fútbol. La Lepra Mendocina y el Bicho regalaron una final electrizante con goles agónicos, expulsados y polémicas.
Alex Arce y Matías Fernández adelantaron al equipo que ofició de local en Córdoba. Rápidamente Alan Lescano descontó y volvió a poner a Argentinos Jrs. en partido; mientras que Erik Godoy al octavo minuto adicionado (de 14′) hizo soñar a La Paternal con una remontada.
Independiente sufrió dos expulsiones, de Amarfil en el primer tiempo y Osella en el complemento. Terminó defendiendo la ventaja -sin lograrlo- con nueve jugadores y el arquero suplente por la lesión de Ezequiel Centurión.
Además, el técnico Berti también vio la roja pero antes de irse al vestuario se le plantó al árbitro Nicolás Ramírez: “Sos un botón, te cagaría a trompadas”.
“SOS UN BOTÓN, TE CAGARÍA A TROMPADAS”.
Alfredo Berti, DT de Independiente Rivadavia, CARA A CARA contra Nicolás Ramírez. 🤬🇦🇷 pic.twitter.com/OJTshhfeWV
— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) November 6, 2025
¿Más? Gonzalo Marinelli le atajó el cuarto penal a Tomás Molina, constataron en el VAR el adelantamiento e hicieron repetir la ejecución. Y el arquero, al igual que el delantero, cambió de palo para volver a pararlo.
El último disparo estuvo en el pie derecho de Sebastián Villa. El colombiano, héroe y máxima figura de Independiente Rivadavia, le agradeció la “gloria a Dios”. La próxima Copa Libertadores 2026 tendrá al debutante Independiente Rivadavia de Mendoza. Salud.
¡INDEPENDIENTE RIVADAVIA ES EL CAMPEÓN DE LA COPA ARGENTINA 2025!
Villa convirtió el penal consagratorio para todo el delirio de la Lepra Mendocina. #CopaAregntinaEnTyCSports pic.twitter.com/gmUZIhazlF
— TyC Sports (@TyCSports) November 6, 2025