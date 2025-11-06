La chicana del Atlético al Real Madrid con Julián Alvarez y Kevin Mac Allister como protagonistas

Atlético de Madrid le ganó por 3-1 a Unión Saint Gilloise el martes por la Champions League y en medio de la euforia por los festejos chicaneó a su clásico, el Real Madrid, que perdió por 1-0 ante Liverpool con gol de Alexis Mac Allister.

Fue una noche redonda para el equipo de Diego Cholo Simeone, ya que no solo ganaron, sino que, además, su archirrival tropezó en su visita al Reino Unido. Y en relación con los detalles descritos, aprovechó las redes sociales para cargar a su vecino de la capital.

Goleadores de la noche pic.twitter.com/LNf2KVFWgf — Atlético de Madrid (@Atleti) November 4, 2025

La cuenta oficial del Atleti en X publicó una imagen de sus “goleadores de la noche”: Marcos Llorente, Conor Gallagher y Julián Álvarez. Lo curioso fue que en la foto también apareció el defensor del conjunto belga Kevin Mac Allister, hermano del autor del tanto que hundió al Merengue.

La publicación se viralizó en pocos minutos. Con un toque de ironía, los hinchas celebraron la ocurrencia del equipo colchonero, que encontró la manera de vincular a los dos Mac Allister en una misma historia.

🇦🇷👬 Kevin Mac Allister, jugador del @UnionStGilloise y hermano del goleador de la noche, con @PedroFullanaSER 😍 “He visto su gol en Anfield por una pantallita pequeña” 🤏 “Estuvimos cerca de sacar un punto contra un gran equipo” ☺️ “¿Julián? Hizo feliz a todo un país” pic.twitter.com/1FlT9Ybkx5 — El Larguero (@ellarguero) November 4, 2025

Luego del encuentro, el defensor argentino habló con los medios, y elogió a Alexis: “En el descanso vi que iban 0-0 y pensé que estaría siendo difícil. Ahora vi el gol y muy bien. Cabeceó como el padre, porque él (Alexis) no sabe cabecear. Muy contento por él y por Liverpool, porque fueron semanas difíciles y ahora están demostrando por qué son los campeones de Inglaterra”.