Recetas de sopas frías nutritivas para los días templados

Cuando el clima se vuelve más templado, las sopas frías se convierten en una opción fresca, liviana y a la vez nutritiva. Son fáciles de preparar, ideales para variar la rutina de las comidas y una buena forma de sumar vegetales a la dieta.

Gazpacho andaluz clásico

Esta sopa de origen español combina tomate, pepino, pimiento, ajo, pan, aceite de oliva y vinagre. Se prepara licuando todos los ingredientes y dejándola reposar en la heladera para que tome sabor. Es refrescante y muy rica en vitaminas.

Fuente: Nexofin