Causa Cuadernos: Cristina Kirchner habría recibido más de USD 10 millones por 40 coimas y aún faltan otras 164

Durante la audiencia de apertura del juicio oral conocido como la causa de los Cuadernos, la Fiscalía informó que se presentaron 40 hechos de corrupción en los que se afirma que Cristina Kirchner fue beneficiaria de sobornos. En ese marco, el organismo acusador sostuvo que los pagos ilegales suman USD 10,4 millones en su favor.

El escrito de elevación a juicio señala que dichas entregas provinieron de contratistas de obras públicas que, entre 2003 y 2015, habrían pagado coimas a cambio de adjudicaciones estatales. Se detalló que cada entrega se realizaba como retorno de favores y contratos gestionados por el Estado nacional.

Además, la Fiscalía afirmó que estos hechos se cometieron “en perjuicio de la administración pública” y que implican figuras penales como dádivas y asociación ilícita. Esta acusación se inscribe en una causa que incluye seis causas conexas y más de 400 testigos citados. A la exvicepresidenta se la vincula con un total de 204 hechos.

Fuente: Nexofin