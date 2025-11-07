Con guiños a Trump, Milei criticó al alcalde electo de Nueva York y advirtió que “el comunismo está más cerca”

Durante su discurso en el foro empresarial de Miami, Javier Milei comenzó afirmando que “por demasiado tiempo nos acostumbramos a escuchar que el capitalismo era una suerte de mal necesario”. Luego se refirió directamente al electo alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, a quien criticó por orientarse hacia lo que consideró posturas estatistas: “El argumento de la izquierda ha ganado la lucha por las ideas, por eso el comunismo está más cerca”.

Milei señaló que la expansión del Estado interviniendo en la economía y en la vida de las personas conduce al “control total del Estado, la economía y la vida de las personas, o sea el comunismo”. En ese sentido, planteó que la Argentina debe defender un modelo liberal que evite caer en esas dinámicas.

El mandatario aprovechó para elogiar la figura de Trump y marcar una afinidad ideológica: “Estoy convencido de que las ideas de la libertad son las que van a transformar a la Argentina”, y vinculó esa transformación con un modelo de menor intervención estatal. Así, situó el triunfo de esfuerzos liberales en Argentina como aliados de corrientes similares en EE.UU.

Fuente: Nexofin