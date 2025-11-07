Confirmado: Franco Colapinto será piloto de Alpine en 2026

El sueño se hizo realidad, Franco Colapinto fue confirmado oficialmente como piloto titular de Alpine para la temporada 2026 de la Fórmula 1, y compartirá equipo con Pierre Gasly. La noticia, anunciada en la previa del Gran Premio de Brasil, marca un hecho histórico para el automovilismo argentino y consolida el ascenso del joven de Pilar, que con solo 22 años se asegura un lugar permanente en la categoría más importante del mundo.

La confirmación llega después de una correcta temporada de Colapinto, en la que dejó una gran impresión tanto dentro como fuera de la pista. Su madurez al volante, su velocidad en clasificación y su capacidad para adaptarse rápidamente a un auto exigente fueron factores determinantes para que Alpine decidiera confiar en él como parte de su proyecto de futuro. Además, el respaldo de sus patrocinadores y el entusiasmo de los fanáticos argentinos terminaron de fortalecer su posición dentro del equipo.

La decisión cobra aún más relevancia considerando que 2026 marcará un cambio profundo en la Fórmula 1, con nuevas regulaciones técnicas y motores híbridos más eficientes. Alpine busca construir un equipo sólido y competitivo para esa nueva era, y ve en Colapinto una pieza clave para el futuro. El argentino, además, ya está participando activamente en el desarrollo del nuevo monoplaza que debutará la próxima temporada.

Con esta confirmación, Colapinto no solo se asegura su lugar en la grilla, sino que también se convierte en el primer argentino en más de dos décadas en tener un asiento fijo en la Fórmula 1. Su historia, marcada por el esfuerzo, el talento y la perseverancia, suma ahora un capítulo que quedará grabado en la historia del deporte nacional.

El 2026 será, sin dudas, el año en que Franco Colapinto empiece a escribir su propio legado en la Fórmula 1.