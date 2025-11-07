El gobernador de Salta pidió una ley para derribar avionetas narco

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, solicitó este jueves al Congreso nacional que se trate una “ley de derribo y radarización de toda la frontera” tras el hallazgo de una avioneta cargada con drogas en Rosario de la Frontera. “Tenemos más de setecientos kilómetros de frontera y es necesario”, expresó el mandatario en un video difundido en sus redes sociales.

El operativo que motivó el pedido concluyó con el secuestro de 364 kilos de cocaína y la detención de cuatro personas. El hecho comenzó cuando una avioneta se estrelló en un paraje de Rosario de la Frontera y llevó a las fuerzas federales a una finca con pista clandestina en la que se excavaban bolsones con estupefacientes.

Sáenz destacó que su provincia “es el primer gobernador en la historia que logró que hoy día todas las fuerzas federales estén custodiando y cuidando nuestra frontera”, pero sostuvo que eso “no alcanza, no es suficiente”. Esa situación, dijo, motivó su pedido formal al Legislativo nacional.

Fuente: Nexofin