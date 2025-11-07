El Gobierno frenó la definición de las vacantes para la Corte Suprema hasta después de las sesiones extraordinarias

El Gobierno de Javier Milei decidió suspender la negociación por las vacantes en la Corte Suprema de Justicia y los pliegos judiciales hasta después de las sesiones extraordinarias del Congreso. En la Casa Rosada justifican la determinación con un argumento claro: “hay otros temas prioritarios” que requieren la atención inmediata del Presidente y de su equipo político.

“No hay ninguna discusión habilitada sobre el tema Corte ni sobre los pliegos hasta pasadas las extraordinarias”, sintetizó una fuente cercana al Poder Ejecutivo a Infobae. La orden llegó directamente de Milei, quien pidió a su entorno no abrir nuevas mesas de negociación política hasta resolver el paquete de leyes económicas que el Gobierno planea enviar al Parlamento en las próximas semanas.

La definición impacta de lleno en el Ministerio de Justicia, que conduce Mariano Cúneo Libarona. Si bien el ministro mantiene su cargo luego de semanas de rumores sobre su eventual salida, el manejo político del área está en manos de Sebastián Amerio, viceministro de Justicia y hombre de confianza del asesor presidencial Santiago Caputo. Será él quien, una vez finalizado el período extraordinario, retome los contactos con la oposición para tratar de alcanzar consensos sobre las vacantes judiciales.

Por ahora, la prioridad oficial pasa por consolidar la agenda económica, cerrar acuerdos con los gobernadores por el Presupuesto 2026 y avanzar con la reorganización del Estado. “El Presidente fue claro: los temas judiciales pueden esperar. Primero hay que ordenar la economía”, explicó una fuente con despacho en Balcarce 50.

Fuente: Nexofin